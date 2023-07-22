伊朗證實採購俄羅斯蘇（Su）-35戰機案已作罷

德黑蘭一直迫不及待，想要採購俄製蘇（Su）-35戰機，但交易卻意外化為泡影，而伊朗國防部長也含蓄地承認了。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）21日報導，當伊朗國防部長阿什蒂亞尼（Mohammad Reza Gharaei Ashtiani）被問及相關軍購案時，他最初說去年就已敲定，但後來卻提及，戰略有所改變。而他的回應暗示，伊朗有能力自製這些高性能戰機。

以往伊朗當局雖然不斷說，要採購Su-35戰機，但卻始終不見具體結果。儘管阿什蒂亞尼不願透露細節，但卻表示，德黑蘭的確曾同意購買，但卻了解到，自己也具備打造這類戰機的能力。不過，他並未排除重新採購的可能性，只說當局正在評估相關狀況，如果有必要，可能會重新加以考慮。

有趣的是，伊朗2018年宣布，已著手打造自行設計的「天河」（Kowsar）戰機，以供空軍使用。而部分國防專家推測，「天河」是直接複製美國最初於1960年代生產的 F-5戰機。

至於相關交易為何會戛然而止，各方都在猜測背後可能的原因。而其中比較可信的，就是軍事分析家塔克維（Babak Taghvaee）的說法。他引述伊朗空軍司令瓦赫迪（Hamid Vahedi）的話說，他們目前不願採購戰機，是因為俄羅斯不願和德黑蘭分享製造Su-35SE零組件的關鍵技術，也不肯傳授未來30年讓伊朗在地維修的知識。

此外，塔克維說，俄羅斯只願出售25架原本由埃及訂購的Su-35E，而不願在維修、武器，備用零組件和模擬器上提供適當的支援。