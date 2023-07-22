統一獅21日以7比8不敵樂天桃猿，先發投手羅昂還在比賽中不慎受傷，總教練林岳平表示，羅昂是在5局守備時被球打到右手食指，造成輕微拉扯性骨折，要脫離戰線多久還要等下周去醫院檢查才可知。

羅昂在5局下2出局、一二壘有人時讓郭永維敲出投手前滾地球，他用右手試圖接球，球打到他的食指後彈往游擊，由游擊手林靖凱傳往一壘抓下第3出局，但這一碰也讓他食指受傷，最終僅投5局，被敲8支安打、失4分皆為責失。

「餅總」今天賽前更新球員異動，羅昂下、方進德上，並報告羅昂傷情，「他昨天5局守備時打到手指，造成食指輕微拉扯性骨折，目前要修多久還不確定，要等下周回台南去醫院檢查。」而他原定要參加明星賽也必須退出。

羅昂缺陣多久目前未知，雖然下周因為明星賽獅隊只有2場比賽，但更大的考驗是在8月有4周4連戰的賽程，也讓「餅總」直呼：「8月比較辛苦，好玩啦！就算是輕微骨折要復原也需要一點時間，所以8月會比較『有趣』。」

由於獅隊目前陣中只有3位洋投，少了羅昂後先發輪值少1人，林岳平說：「一定要本土投手加油啊！不然怎麼辦。」至於新洋投人選，他表示目前已有方向，希望能在8月前盡快到位。