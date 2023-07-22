員警當時與該名日籍旅客的合影。（圖 / 警方提供）

大同分局延平派出所近日突然收到一封來自日本的信件，屬名「延平派出所長殿」收，令當時的收件員警大感疑惑。信件經所長拆封，才發現這封信的寄出者原來是一名日籍旅客，飄洋過海來台的感謝禮物，讓所長又驚又喜。

根據警方說法，該名日籍旅客於5月底來台旅遊，當他搭乘計程車至延平北路一段下車時，不慎將隨身的錢包、護照等重要證件遺落計程車上。事後，日籍旅客心急如焚地趕往派出所請求協助，經員警詢問下車時間、地點、計程車型等資訊，同時調閱周遭的監視器畫面後不到10分鐘，員警即已成功調閱該名日籍旅客搭乘的計程車，並順利聯繫司機，幫忙送回遺失錢包等重要物品。

針對警方熱心協助，日籍旅客甚感歡心，即使身處異鄉，卻也能夠感受溫暖的人情味，讓他心裡十分感動。因此在他返國後，隨即從日本寄來金箔的隨身發財符送予員警祈求平安，此舉也讓警察同仁頗為感動與驚喜。

大同分局提醒市民，搭乘計程車時，務必記錄計程車的車號及司機姓名，並切記於上下車時留意隨身物品，下車時再三確認有無遺落物品，以免發生憾事。