台南本土登革熱疫情持續升溫，截至21日累計452例，其中永康區病例數竄升，讓防治單位擔心的是，全台南最大民有零售市場、中華路兵仔市，迄已6名攤商確診，23人有足跡確診，台南市政府市場處嚴陣以待，派員展開地毯式宣導，同時呼籲攤商至勝利里活動中心擴大採檢站採檢，全力防堵疫情延燒。

永康區中華路兵仔市場有1600多攤，也是全台南最大的民有零售市場，目前約三分之一攤商完成採檢。市場處處長陳豪吉說，為了防治登革熱，每天都會派員漂白水清水溝、投乳塊

，另外，從本周起，也安排每周一下午固定大清消。

經發局長林榮川說，兵仔市範圍很廣，除兵仔市外，並自中華一路延伸至京旺市、燦坤及勝利街90巷周邊，為防堵疫情，除跨局處合作進行聯合稽查，並勸導沿街擺攤攤商進行採檢，並發放兵仔市專用採檢卡，密切控管攤商採檢狀況，以利後續控管登革熱疫情發展程度。

市場處也更號召兵仔市各負責人協調後續將整合大兵仔市資源共同協防，徹底落實例行噴藥與自主巡檢積水容器容器、維持環境整潔，如遇有不配合者將依法責令停業。

陳豪吉說，防疫人人有責，公民有市場應連成防疫陣線，共同落實防疫作為，除攤商應自主清除孳生源以防疫情擴大外，市場處戮力投入人力落實市場防疫工作，遏阻登革熱疫情。市場處並為加強市場攤商防疫意識，偕同環保局、衛生局稽查，一旦查獲陽性孳生源即會依法舉發，裁處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，最重可處停業。