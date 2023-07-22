台灣黑熊21日深夜11時許進入廬山部落工寮，費時約40分鐘翻箱倒櫃找尋食物，翌日凌晨離去。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

台灣黑熊在廬山部落一處工寮翻箱倒櫃找食物，現場瓶罐散落一地。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

廬山部落蜂農蜜場的蜂箱遭打開，蜂箱裡的蜂巢、蜂蜜已遭搶食一空。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

蜂箱外留有爪痕，專家到場調查後，確定是台灣黑熊留下的爪痕。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

廬山部落蜂農通報台灣黑熊，成為「台灣黑熊生態服務給付方案」的首例自主通報案例，將獲得獎勵金。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

林務局南投林區管理處日前接獲仁愛鄉廬山部落通報，指他們在原住民保留地設置蜂箱採蜜，卻有蜂箱遭黑熊打開吃光，工寮也遭翻箱倒櫃，獲報立即設置相機監測，果然發現「熊出沒」，立即請蜂農移除蜂箱、所有吸引熊的食物源，並播放收音機製造聲響，避免黑熊靠近，南投林管處除彌補蜂農損失，並頒發獎勵金。

蜂農指出，他們的蜂場位於海拔1130公尺的原住民保留地，18日發現數個蜂箱遭打開，不僅蜂巢、蜂蜜全不翼而飛，蜂箱上還留有爪痕，一旁工寮也遭翻箱倒櫃，懷疑可能有黑熊闖入，立即通報南投林管處。

南投林管處獲報，立即派員到場架設相機監測，21日深夜11時許果然拍攝到黑熊進出工寮的畫面，22日立即請蜂農移除所有可能吸引黑熊的食物源，並於夜間播放收音機製造聲響，避免黑熊靠近，也提供防熊噴霧、熊鈴給族人用於驅避，防範人熊衝突，成為「台灣黑熊生態服務給付方案」的首例自主通報案例。

南投林管處處長李政賢表示，林務局去年底推動「台灣黑熊生態服務給付方案」，年初前往武界、松林、親愛、眉溪、史努櫻、廬山、平靜及台中市平和等部落進行黑熊保育宣導；廬山部落主動通報黑熊的蜂農，將可獲頒獎勵金3000元，後續配合監測3個月，可再獲核發5000元獎勵金；另外，林管處也將協助修復遭黑熊破壞的養蜂設備，補償蜂農損失。

李政賢強調，只要做好防範措施，黑熊會避開人類生活領域，希望與山村居民共同合作，營造友善黑熊的棲息環境，讓人與自然共生共榮。呼籲，民眾若發現黑熊蹤跡或受困陷阱，請撥打南投縣政府1999、林務局24小時通報專線0800-000-930（您您您救山林）或通報鄰近工作站，政府相關單位會快速因應，以避免人熊衝突或及時展開救援。