心血管健康影響健康至鉅，醫師建議，民眾做健檢時納入頸動脈超音波這一項目。因為頸動脈是最靠近皮膚的動脈血管，平常簡易的檢查較難直接觀測到心臟或腿部的血流情況，但頸動脈超音波只需用超音波探頭，就可看到頸動脈的血流，此處血流品質也推估全身血管品質，是一個非常適合觀測全身血液循環的健檢項目。

根據衛福部的統計，國人前十大死因中，心臟疾病排第2名、腦血管疾病排第5名，顯示心血管健康的重要性。新光醫院心臟內科醫師陳冠任在《醫師好辣》表示，人體全身血管是相通的，「若腳麻等下肢血流循環不佳，頸部血流也會出現問題。」

他並表示，頸動脈是人體中最靠近皮膚的動脈，因此只要使用超音波探頭就能看到頸動脈的血流情況，據此推估全身血管品質好壞，民眾在選擇自費健檢項目時，可將此納入。

全民健康基金會也表示，頸動脈是供應腦部血流最重要的血管。頸動脈的內膜厚度及動脈硬化斑塊的數量及嚴重度，可反映全身血管的動脈硬化程度，並預測未來發生心血管疾病的風險。

目前臨床上常用在頭頸部血管的影像學檢查包括頸動脈超音波、電腦斷層血管攝影、核磁共振及傳統血管攝影等。不同的檢查工具在臨床上有不同的檢查目的與時機。相較其他檢查，頸動脈超音波具有非侵入性、無輻射暴露、無特殊禁忌症、檢查時間短及費用較低等優點，相當適合做為第一線的檢查工具。

頸動脈超音波可以測量頸動脈內膜厚度、動脈硬化斑塊、血管的流速及阻力，以及計算椎動脈的血流量。此外，頸動脈超音波在偵測超過50%以上的頸動脈狹窄的準確性，一般認為超過85%以上。