國民黨昨（21）日在桃園舉行總統參選人侯友宜暨桃園提名立委參選人團結向上造勢大會，湧入近千人並高喊「下架民進黨」。對此，前國民黨立委陳學聖認為，去年張善政選桃園市長翻轉選情時，也大約在這個時間點，直言侯友宜正踏著張善政的腳步前行。

國民黨昨在桃園舉行造勢大會，包括國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政及國民黨籍立委與參選人都到場支持，現場近千人高喊「下架民進黨」。侯友宜昨表示，看大家齊聚一堂深受感動，台灣頭到台灣尾都喊要政黨輪替，成為國人共同聲音，盼大家相信他，帶領人民讓國家方向更正確，並下架貪腐無能民進黨。

陳學聖昨也在臉書提到，這場桃園挺侯造勢場擠爆，且透露議長邱奕勝說昨天是該餐廳有選舉場以來，最滿、場子最旺的一場。

或許回到熟悉的桃園，陳學聖認為，昨日的朱立倫、侯友宜都放開了且笑容也多了。值得注意的是，陳學聖說去年張善政在桃園能逆轉勝，大約就是這個時間點，張善政挺過黨內亂流，開始團結前行，最終大勝對手，翻轉贏得勝利。

陳學聖強調，桃園市長、議長、議員、立委、立委候選人昨都到齊了，且是在非上班日的下午，能擠爆挺侯造勢場，實在不簡單，因為大家都有共同心願，就是要齊心下架民進黨。