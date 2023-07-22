烏拉圭當局表示，過去10天內，約有2000隻企鵝陳屍烏拉圭東部沿岸，死因成謎，似乎與禽流感無關。

法新社報導，烏拉圭環境部動物司司長萊扎戈延（Carmen Leizagoyen）表示，這批大多未成熟的麥哲倫企鵝在大西洋中死去，被洋流沖上烏拉圭海岸。

萊扎戈延說：「牠們在水中死亡，其中9成是年幼個體，被沖上岸時體內沒有儲備脂肪，且處於空腹狀態。」她強調，所有採檢禽流感的樣本都呈陰性反應。

麥哲倫企鵝會在阿根廷南部築巢。每到南半球冬季，牠們會往北遷徙，以尋覓食物和較為溫暖的水域，甚至能抵達巴西聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）海岸。

2000+ #Penguins Wash-Up Dead in #Uruguay



The #MagellanicPenguins were discovered on the coast of 🇺🇾, with the Environment Ministry reporting that they were mostly juvenile and died in the Atlantic Ocean only to be carried to by currents.#AvianInfluenza as a cause for the death… pic.twitter.com/HPPrIaSIo5 — RT_India (@RT_India_news) July 22, 2023

萊扎戈延指出：「若干比例的企鵝死亡很正常，但這樣的數字就不正常了。」她提到，去年巴西也發生過類似的動物不明原因集體死亡現象。

環保人士將麥哲倫企鵝大量死亡的事件歸咎於過度漁獵和非法捕魚。

非政府組織「SOS海洋野生動物救援」（SOS Marine Wildlife Rescue）的特索爾（Richard Tesore）對法新社表示：「從1990年代到2000年代起，我們看見動物缺乏食物。資源被過度開發利用了。」

但特索爾也說，7月中旬侵襲巴西東南部的一個大西洋亞熱帶氣旋，有可能導致最孱弱的動物死於惡劣天氣。