竹縣教育局針對國中會考超額比序制度是否改變舉辦座談會，家長們也踴躍表達意見。（邱立雅攝）

竹苗區高中入學超額比序成在地家長關心話題，是否由3級積分制改為7級積分制，新竹縣教育局成立專案小組，以今年竹苗區考生成績做模擬研究，發現影響層面過大，教育局22日舉辦座談會議，認為在考量扶助弱勢、5科均衡學習、在地學生會考成績態樣等因素，專案小組建議就學制度不宜做過大影響的調整。

新竹縣國中會考升學目前採3級積分制，但由於5A人數遠超過第1志願學校名額，部分家長希望在超額比序上改為7級積分制。為釐清3級積分制與7級積分制評分差異，專案小組邀集專家學者及各領域代表，分別在6月17日、7月13日召開2次會議，針對竹苗區免試入學超額比序項目，廣納各方意見研議積分調整、弱勢學生比序保障機制。

專案小組運用 2023年國中教育會考成績資料，分別就竹苗區原有制度與7級積分制分發學校分析比對，發現制度改變後會有49％學生排序後退、12.4％學生排序持平、38.6％學生排序前進（多為排序中後學生），影響層面過大。

另外，僅約2％學生可提高錄取志願至前3志願，卻有考取5A原本在第1志願學生，有35人退出第1志願，而原本考取5A在第2、3志願的學生，有268人退出第3志願。

教育局長楊郡慈指出，若更改超額比序制度影響層面過大，考量扶助弱勢、5科均衡學習、在地學生會考成績態樣等因素，專案小組建議就學制度不宜做過大影響的調整。若以公平性提升為訴求，可於同級分時，將教育會考成績含寫作採7級積分進行比序。此次說明會蒐集各界反饋，彙整共識後於27日送提案到113學年度竹苗區高級中等學校入學推動工作小組審議。