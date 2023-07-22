羅志祥今出席主理的潮牌GOTNOFEARS年度聯名發表記者會。（羅永銘攝）

羅志祥（小豬）今（22日）出席在台北東區的潮牌「GOTNOFEARS」新品記者會，問及天后李玟（CoCo）本月5日驟逝，他回憶得知她過世新聞時自己正在吃飯，當下震驚不捨，感嘆表示：「相信大家都跟我一樣，CoCo姊陪伴過我們很多美好的時刻，之前我也模仿過她，所以健康還有心情真的都很重要，希望大家不管發生什麼事，都可以樂觀面對。」透露自己會親回私訊，開導有憂鬱傾向的粉絲。

小豬表示自己身邊有很多憂鬱症的朋友，與他們對話的方式就是「要站在對方的立場跟角度想，用同一個角度去看事情，透過這些對話中，去了解對方面對的壓力跟產生的憂鬱」，並表示「這些人有事私訊我，我會把他們拉到IG的主要訊息，只要一跟我講話，我就會馬上看到，我希望自己是垃圾桶，讓他們有地方發洩」。

自己有沒有憂鬱的時候？小豬說：「我不知道有沒有，但我會很快抒發自己的情緒，我的紓壓方式就是購物、看劇還有陪狗狗玩，有一個說法是摸到毛茸茸的東西，就會讓你心情產生愉悅。」他認為只要能找到方法發洩都是很棒的，不過最重要的還是傾聽，要跟憂鬱的人站在同個角度看事情。

至於他低潮時會不會跟別人訴說？他坦言不太會，以前是個很愛分享的人，但好兄弟突然跟他說，聽完他訴苦心情也跟著不好了，雖然只是開玩笑，他卻突然發現，真的不是每個人都願意聽，所以選擇不說，不造成別人的壓力跟困擾，能夠自己解決就自己解決。他更分享自己在節目上被喊「主任」的原因，由於藝人知道他嘴巴緊，喜歡找他諮詢自身遭遇的演藝及人生問題，口耳相傳下被眾人稱作為「主任」。