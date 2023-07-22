大陸官方微信公眾號「廣東電網」21日發布情況說明稱，對於媒體反映「電桿建在農田裡，蠶食農田惹民怨」的問題，高度重視，立即成立聯合調查組，盡快查明情況，如有違法違紀問題絕不姑息。將嚴格要求各單位在電網建設中最大限度保護好農田，對於給六禮村部分村民帶來困擾，深表歉意。感謝民眾和媒體監督。

據《半月談》網此前報導，2021年，南方電網廣東湛江供電局啟動110千伏太平站10千伏太平線工程建設。該線路全長12公里，共231個基桿塔，已於今年4月總體竣工，並投入使用。但近段時間以來，民眾不斷反映該工程占用了基本農田，影響村民農業生產。

報導稱，日前在民眾不滿的太平鎮六禮村線路段看到，至少5個基桿塔矗立在水稻田中，每座塔基占用農田約4平方米。六禮村村民葉桂蓮反映，去年夏天，水稻快成熟時，當地供電局為了建工程，在未經她同意的情況下，施工車輛直接開車進了農田，不僅壓壞了水稻，還占用了一些農田建設基桿塔。

「在該線路建設過程中，並沒有徵地，只對民眾進行一次性青苗補償。」廣東電網湛江供電局相關負責人說，根據湛江市2009年印發的《湛江電網建設綠色通道實施方案》，電力線路的桿、塔基礎用地，原則上不徵地，只對桿、塔基礎用地做一次性補償。而根據湛江市人民政府2019年印發的《湛江市徵收土地青苗及地上附著物補償辦法》，其中水稻一畝地僅補償3000元人民幣。

一些村民對此並不認同，認為修建基桿塔後，相當於永久性失去了對這塊稻田的耕作，一畝地才補償幾千塊錢，算下來一平米幾塊錢，1個桿塔不過幾十塊錢。有村民直言，「外出打工幾天，就能掙回這錢，但被占用的稻田從此以後再也不能種糧了，甚至周圍一圈的田裡都受到影響。」這補償和村民的實際損失不成比例。

現場一些桿塔所在地的邊緣就是排水渠。有村民認為，電網線路在施工過程中，可以將基桿塔規避到田埂邊緣，做到少占農田乃至盡量不占農田。太平鎮供電所一名幹部反映，由於靠近排水溝的土地比較軟、容易下沉，有很多淤泥，為施工方便，協力廠商施工隊在打樁的過程中，將計畫線路調整到農田中，造成了占用更多農田的事實。