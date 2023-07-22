AMD執行長蘇姿丰。（資料照）

「半導體女王」超微（AMD）執行長蘇姿丰離台前往日本，21日接受《日經亞洲》訪問時表示，若美中爆發衝突，可能導致供應鏈中斷，超微考慮尋求除台積電以外的晶圓代工夥伴，以確保供應鏈韌性。韓媒日前稱AMD轉單三星，蘇姿丰才澄清「別相信」，但日媒訪問蘇姿丰，她的說法似乎要降低對台積電依賴，令外界摸不著頭緒。

日經報導，蘇姿丰指出，除了台積電，超微也考慮與其他代工廠合作，以確保生產來源的多樣化。不過她也透露，在先進晶片開發，目前沒有任何規畫，由於台積電在晶片製造技術具領先優勢，尋找合適的替代廠商並不容易。

蘇姿丰也對使用台積電海外廠的產能，保持開放態度，超微有意在亞利桑那州廠下部分訂單，無論是美國或日本，她認為利用不同地理位置的產能，讓超微在供應鏈上保有更多彈性。

近日有韓媒稱超微可能轉單三星，蘇姿丰訪台期間，針對韓媒指出AMD下一代AI晶片可能交由三星代工，她幽默反問台灣記者：「你相信韓媒嗎？」

她強調，台積電是超微重要夥伴，以AMD最新MI300系列人工智慧晶片為例，是因為有台積電這麼強的夥伴才能推出，超微未來一定會繼續仰賴台積電。

有PTT網友好奇發問，「蘇姿丰說不要相信韓媒，怎麼一飛去日本，馬上變成要分散風險呢？」其他網友紛紛回應表示，「這與『你相信韓媒嗎？』有點矛盾」、「不是才嗆韓媒不可信 換了地點換了想法」、「美國公司的玩法 硬要扶持第二供應商」、「分散去台積、美積電、日積電」。

還有人認為，「知道要分散風險阿 問題是台積沒對手」、「那就是三星，不然選INTEL效能都給對方知道了」、「GG很貴捏.... 三星製程是真的便宜」、「來殺價的吧」、「牆倒眾人推，GG現在弱勢，各廠都要來踩一下就是了」。