為達成2050淨零碳排目標，各國思考要以燃燒不會產生二氧化碳的「氫能」取代化石燃料，台灣也有相關規劃，亞太永續博覽會今天舉行「第二屆氫能論壇」邀請專家分享各國氫能動態，有專家說，雖然藍氫仍會排放二氧化碳，但成本僅約綠氫的1／8，以各國計畫來看，多是藍氫先行後，再透過各種技術降低綠氫成本後加大綠氫比率。

依產氫方式及碳排等，氫氣可分為「灰氫」、「藍氫」及「綠氫」，灰氫為天然氣裂解而來，並直接把製程產生的二氧化碳排放至空氣中，藍氫為天然氣裂解後再加上碳捕捉技術、排碳量可減少60％至99％不同，綠氫則為再生能源電解水後產生、幾乎沒有碳排。

聯華林德氣體集團總監許正瀚表示，以灰氫而言，生產每公斤約會有9.3公斤碳排，如果用碳捕捉技術則約排放4.5公斤二氧化碳，如果使用電力直接電解水產氫的碳排恐超過30公斤，因此要透過零排放的再生能源電解水才能製成「綠氫」，但綠氫並不便宜，若以再生能源每度5元計算，則每立方公尺的綠氫成本將達25元，相較藍氫成本的3元至4元高出許多，因此要在電力多出來的時候，透過便宜的再生能源生產綠氫，才能降低成本。

「需要藍氫及綠氫」，Pace CCS創辦人Mattew Healey說，許多產業有燃料需求，希望透過燃燒後成為水的氫能取代，雖然綠氫很好，但價格昂貴、也不是隨時可產製，因此可以先透過藍氫供應所需，並把綠氫當成如儲能一樣提供給需求端。

工業技術研究院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬說，為達成淨零碳排，多國皆提及氫能是未來選擇，而為了達成我國淨零碳排目標，預估2050年時有75％氫氣進口、25％自產，並且部分要製成「氨」形式供電力使用。

經濟部工業局主任秘書周崇斌說，台灣十分重視氫能，經濟部內也邀集各單位成立氫能推動小組，並每周盤點供給面、需求面，但仍需要產官學合作，把氫氣應用推的更廣；台灣淨零排放協會理事長簡又新說，目前我國再生能源逐漸成長，但仍缺乏，且再生能源生產綠氫或進口氫等，法規仍不完備，朌透過論壇協助掌握氫能趨勢。