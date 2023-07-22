網球天王費德勒（Roger Federer）去年宣布退休，象徵一個時代的落幕，接下來誰會接下球王寶座，備受注目。近來溫布頓網球公開賽落幕，由西班牙球王阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）奪得男單冠軍，擊敗喬柯維奇（Novak Djokovic），再加上目前因傷休戰的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），都是腕表品牌爭相下注邀請代言的大熱門。

★勞力士

被視為費德勒接班人的卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），日前首次奪得溫布頓男單冠軍，並獲得職業生涯中第二個大滿貫冠軍頭銜，可說是改寫「網壇三巨頭」的一役，儘管他本人自謙這一天還沒有到，但優異的表現仍是讓人眼睛一亮，接班態勢十分明顯。

勞力士是網球四大滿貫賽事的合作夥伴之一，與網球運動的合作超過40年，近十年來與代言人球王費德勒攜手寫下傳奇，如今又眼光神準簽下卡洛斯艾卡拉茲，尤其艾卡拉茲今年才20歲，前途似錦、潛力無窮，未來雙方的合作值得期待。

★HUBLOT

今年溫布敦網球賽最大的遺憾，應是宇舶表（HUBLOT）品牌大使喬科維奇 (Novak Djokovic)在男單賽中落敗拿下亞軍，在接受採訪還忍不住落淚，但他展現運動家精神，對贏家卡洛斯艾卡拉茲真誠讚許，他佩戴宇舶表Big Bang Integrated綠陶瓷鍊帶計時碼表上台領獎，讓世人留下深刻印象。

宇舶表大使喬科維奇配戴Big Bang Integrated綠陶瓷鍊帶計時碼表。（HUBLOT提供／陶福媛台北傳真）

這款以溫布頓綠草地為主題的Big Bang Integrated陶瓷鍊帶計時碼表，42mm表殼、表圈、表鍊皆經過拋光和緞面處理，象徵著活力與優雅，全球限量250只。

宇舶表Big Bang Integrated綠陶瓷鍊帶計時碼表，74萬9000元。（HUBLOT提供／陶福媛台北傳真）

★ Richard Mille

納達爾（Rafael Nadal）近日因傷無法參賽，不過他代言的Richard Mille為慶祝雙方合作十年，推出RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕表，採用高性能的複合材質TitaCarb，具備38.5％的碳纖維含量而更加強韌耐用，表帶重量不到30克，可承受超過12公斤的加速度衝擊。

Richard Mille代言人納達爾近日因傷無法參加任何比賽。（Rolex提供／陶福媛台北傳真）