2023.07.22澎湖縣∆非法潛水打魚的吉被籍漁船。（陳盡川提供／許逸民澎湖傳真）

2023.07.22澎湖縣∆潛水打魚的漁獲已被沒入。（陳盡川提供／許逸民澎湖傳真）

利用潛水器漁獵涉違反漁業法，但仍有不肖漁民心存僥倖！澎湖縣環保稽查小組昨（21）日晚間，與海洋志工隊聯手出擊，就在北海姑婆嶼海域附近查獲吉貝籍漁船，涉嫌違法潛水打魚，現場還有疑似也用潛水器漁獵的數艘漁船見狀，趕緊鳥獸散，躲過裁罰。

而涉嫌利用空壓機及空氣軟管延伸到水下打魚遭查獲的漁船，則被沒收犯案裝備及魚獲，並面臨3萬至15萬元罰款。

「潛水器漁業」係指使用潛水器（空氣壓縮機隨附空氣軟管、背負氣瓶）等方式，供潛水人員長時間在海底從事捕撈行為，因容易針對大型母魚、種魚進行採捕，造成珍貴的珊瑚礁魚種資源枯竭，極不利魚類繁衍，爰此，農委會於1989年即不再核發「潛水器漁業」證照，因此使用潛水器從事採捕無論搭配魚槍或魚叉皆屬違反漁業法，且澎湖縣政府，已多次宣導嚴禁違法潛水打漁，但利之所在，仍有部分不肖漁民就是不理會。

澎湖海洋志工昨晚便配合澎縣府農漁局查緝行動，前往姑婆嶼週邊海域巡查，發現多艘漁船行跡可疑，趨近其中一艘吉貝籍漁船查緝，果然正在違法潛水打魚，船上查獲石硓、鸚哥、秋姑魚約20餘公斤，體型從3-5公斤大至不到1公斤幼魚皆有。

一旁其他漁船見狀，紛紛馬上起錨離去，因此被懷疑做賊心虛，研判都是進行違法潛水打魚。