突然看到路邊的紅包，你撿還是不撿呢？根據民間習俗，此類型紅包的目的可能是尋求冥婚、又或是放入某些特定物品及金錢，藉此破財消災、轉移厄運。不過日前，台中市一名劉姓女子在路邊發現一封裝滿紙鈔的紅包袋，她當時考量失主遺失如此一筆巨款，一想到失主可能心急如焚，也顧不得民俗禁忌，將眼下許多人視作的這份燙手山芋拾起，隨即送往派出所報警處理。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員葉惠琦、謝昀霖受理民眾所拾獲的這封「路邊紅包」，竟發現紅包裡裝滿新臺幣10萬元的紙鈔。在員警詢問鄰近各派出所，近日是否有人通報錢財遺失，並積極調閱相關地段的監視器。

事後，員警查出鄰近派出所一名員警，曾經載送一名酒醉的黃姓婦人返家，其時間、地點皆與劉女拾獲「路邊紅包」時、地不約而同，且該名婦人當時也確實手拿一封紅包袋。

經比對確認無誤，警方即通知黃姓婦人前往分局領回錢財。警方才得知，原來婦人當天和友人在KTV飲酒，席間不勝酒力，返家後發現紅包袋不見，一度以為友人已幫忙拿走。然而黃姓婦人苦尋多日，卻仍然下落不明，內心焦慮不已，因為這筆錢是她用來支付他人的工資。

因此當這名黃姓婦人接獲警方通知前往領回時，內心又驚又喜，無論是對於警方的積極協尋，或是拾獲者的善心都感激不已。

警方呼籲民眾，對於自身的貴重物品應提高警覺，妥善保管自身財務，以免發生憾事。此外，和朋友相聚小酌一番固然可以紓解身心、放鬆工作壓力，但飲酒務必要適量，酒醉後意識不清，不僅難於保護重要財產更甚者還會危及自身安全。

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