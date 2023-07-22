統一獅21日以7比8不敵樂天桃猿，戰局在9局多次出現戲劇性發展，而外野手邱智呈在9局下滿壘、1出局時的要不要接林泓育打出的界外飛球引發熱議。獅隊守備教練郭俊佑說：「這case在隊上有明確講好是不接。」但他也認為發生這種狀況，身為教練的他也有些責任，必須要適時給出提醒才對。

昨天9局上落後4分的獅隊靠著林安可3分炮、單局攻下5分逆轉，但下半局終結者陳韻文狀況不理想，一登板就連續保送成晉、廖健富，1出局後又保送梁家榮形成滿壘。

獅隊緊急換上劉軒荅盼踩住煞車，在面對代打的林泓育取得球數2好1壞領先時，他擊出右外野靠近觀眾席的界外飛球，獅隊右外野手邱智呈選擇飛奔過去接這球，但因為球場設計加上動能完全不可能抓到桃猿追平分、二壘跑者也推進到三壘，最後郭永維敲出二游方向再見安打。

邱智呈接完這球後也立刻意識到不對，總教練林岳平也被攝影機拍到略顯傻眼的反應，「昨天那個情況，接不接沒有對錯，接了一定平手，不接也可能被再見，但接了就是要抓3出局、平手，不接就是拚輸贏。」

「餅總」坦言，昨天看到邱智呈接球後第1反應是「怎麼會接」，「那時候全部的人應該是準備拚雙殺或是三振，因為當時球數是2好1壞，但這就是教育、課題，看得出來他接到後也慌了，才想到會變成平手，必須要事前想好要怎麼處理。」

郭俊佑則表示，平時球隊都有給基本觀念，在獅隊這樣的case是不要接的，「看得出來他也很懊惱，我們也有再次灌輸觀念，相信未來他也不會再犯錯了。」

當時的打者林泓育也說，最主要還是要看球隊方向如何，有沒有擬定作戰策略，後續發展就是結果論，「我也有在想，如果是我會不會接，可能是我當捕手，對場上會比較客觀一點，要考慮當時的投手、打者是誰。」