女星珍琳日前主持17直播節目《女王夜來香》最新一集和大家聊容貌焦慮症，憂心看到很多女生不斷減肥、不斷整形，追求著別人眼中的漂亮，珍琳節目直播前剛練完鋼管，特別點了熱量很高的麥當勞邊吃邊直播犒賞自己，她直播刻意吃麥當勞就是想告訴女生們想吃什麼就吃，做自己喜歡的樣子最重要。珍琳分享自己領悟到的正確觀念：自律、自信是最重要的，不要追求別人眼中的美、也不要追求現在流行的樣子，永遠相信原來的自己是最美的就好了。

直播中不斷有粉絲驚訝留言問珍琳怎麼曬黑了，她趁機投訴起經紀人，上週日經紀人安排她上外景節目，原本說只要帶著其他女星吃喝玩樂，結果竟是到貢寮海邊當海女採蚵仔、挖石花菜，回來就黑一圈了，害她白嫩肌膚曬傷曬黑，但她很快又說，沒關係，曬黑有曬黑之後的美，看來身材更棒了，粉絲也稱讚珍琳變黑還是很正，她自己意外發現這樣有種不同的健康美。

珍琳說模特兒時期身邊很多女生每天審視自己外表擔心是不是胖了或哪邊不夠完美，三不五時就覺得自己該進廠維修一下，她那時也難免跟著打坡尿酸、埋線之類的，以前會去美容體雕SPA課程做電波、瘦腿、緊緻肌膚等各種課程，後來發現最有效的保養其實是運動，女生如果懂得自律、控制飲食，其實是不用花很多錢進廠維修或做醫美。珍琳希望女生要有自信做自己，自信才是最美的，喜歡自己的身形、喜歡自己的體態，不追求大眾所認同的審美觀，追求自己所認同的審美觀就夠了，建議女生別因為男友嫌胖就減肥不敢吃，不如換個覺得你胖一點比較可愛的男友比較實際。

說到鄉下阿嬤阿姨最喜歡屁股大能生，珍琳分享自己小時候對自己屁股大很自卑，因為家裡遺傳她在親戚間從小被叫「大屁股」到國小畢業，小時候因為屁股大在教室走路會不小心撞歪同學課桌椅，沒想到時代改變歐美臀成為主流，現在很多人每天努力深蹲練屁股，讓她意識到做自己這件事情很重要。珍琳自己喜歡歐美路線，喜歡肉肉的、吃得很有福氣，她覺得反正會喜歡我的人就會喜歡，不會想為了社會大眾或喜歡的人去改變自己的樣子，那樣太辛苦了。珍琳憶起剛出社會當Show Girl時期就開始學化妝，建議女生如果擔心容貌焦慮、覺得自己不漂亮，先把化妝學好、先不要整形，因為光化妝技巧好就可以改變很多事情。

珍琳說她現在眼裡只有自己，永遠覺得自己最美，很滿意自己的身材，聽到別人或男友說珍琳你可能要減肥、哪邊再瘦一點，她都沒在管除了媽媽，她對媽媽又愛又尊敬，唯獨媽媽的話她沒轍，前年底媽媽每集看完《小姐不熙娣》都傳簡訊提醒「我覺得你變胖了，你在鏡頭上要再瘦一點才好看」節目剛開播時珍琳58公斤，因媽媽的意見她真的有壓力，讓自己從58一路瘦到50公斤，減肥過程中覺得日子過得沒有那麼開心，無法隨性的吃，食慾也變得不好，後來一陣子少上節目重心回到直播和經營情趣電商，欣喜發現自己食量又回來了，能吃東西的感覺是可以讓自己更開心的，就看開人生就是要活得開心。

珍琳告訴大家如果想追求完美，唯一要做的事情真的不是整形，也不是焦慮的節食，要做的事情就是自律跟自信，自律跟自信是可以讓你天下無敵的東西，她自己的自律是為了身形好看一週會規定自己要運動幾天、跳鋼管幾天、也要拉筋，甚至睡覺時要穿塑身衣，自信就是追求自己喜歡的樣子，永遠不要隨波逐流，不要想著整成當紅韓星的樣子，當她變不紅了你怎麼辦，只有真的做自己才能讓你永遠有自信。