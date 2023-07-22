桃園市八德警分局準備了青少年活動消暑，22日首先登場是全桃園唯一一場「尖端刑警大徵選-I NEED YOU！」體驗營，以及下午接續上場「小小警察體驗營」。不僅學習涉及，連詠春防身術都有。

八德分局以青春專案六大主軸為活動內容主題，設計反毒大富翁、全民來找砸及不放置養成遊戲等關卡，讓參加學員們從遊戲中學習識詐法治教育、強化少年網路安全觀念、防制兒少相關性私密影像犯罪與被害等法治觀念及防禦能力，更邀請詠春拳教練黃政一教授少林詠春防身術，以及10多名射擊教官帶領參加學員體驗射擊攻堅現場，通過考驗還能獲得警察專屬徽章時尚背包。

參與活動學員現場除腦力激盪，找出毒品陷阱，深入其境體驗詐騙集團如何誘騙青少年交付私密影像等情境，更親身感受震撼攻堅現場，以及少林詠春拳魅力，學員紛紛表示活動刺激好玩、很有挑戰性，希望能有機會再次參加這類活動。

八德分局分局長林樹國表示，八德分局秉持「孩子開心、家長安心」，於暑假期間規畫多場宣導活動，歡迎家長帶領孩子到現場與警察哥哥姐姐互動玩遊戲，獲得專屬好禮，暑假期間，青少年容易過度使用3C產品，受網路世界誘惑誤入歧途的時點，呼籲家長多陪伴青少年參加健康休閒活動，關心保護青少年身心靈安全。