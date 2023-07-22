國民黨明將召開全代會，通過提名侯友宜參選2024總統大選，前高雄市長韓國瑜也表態會出席，外界也都密切關注兩人互動。媒體人黃揚明今(22日)表示，這兩個月以來，所有認為侯的民調會上升的說法，沒有一個預言成功，其中問題就是團結；他強調，侯友宜不能只處理韓國瑜，還有韓粉、四大公投支持者的問題沒有解決，但是解鈴還須繫鈴人，侯友宜沒說出真心話，沒有說出大家想要聽到的話，很多結都解不開。

黃揚明今在政論節目《週末大爆卦》表示， 韓國瑜的支持者心中有很多的怨跟怒，這2個月都沒有排解，這是侯友宜的問題，不能只處理韓國瑜個人，還有韓粉的問題沒有解決。他舉例，侯友宜先前只有因4年前向韓國瑜道歉，但並沒有跟國民黨的支持者道歉，也沒有為四大公投時說「歲月靜好」道歉。

黃揚明強調，國民黨團結就要真的團結，只有表面團結但還是在背後捅刀就沒用，團結就只是一場秀，沒有意義，全代會上禿子、漢子、燕子同台，不能行禮如儀、相敬如賓，三個人各演各的。

黃揚明也直言，這兩個月來，所有說侯友宜民調會上升的說法，「沒有一個預言成功」，其中的問題很多，最簡單的問題就是團結，黨內對侯有疑慮，而疑慮隨民調持續低迷會變成信心危機，讓對侯有疑慮的人越來越多。而國民黨支持者的焦慮，就是不理解這個黨出了甚麼問題，為甚麼不能團結。如果國民黨每個人都是好自為之，只顧自己立委選情、黨部主委身分，各自為政，侯的選情不會變好，且侯友宜也不能只顧自己總統選舉，不顧全黨支持者的心情，這樣一樣無法化解疑慮。

黃揚明也說，評論員都不是在唱衰侯友宜，侯友宜不需要唱衰，不是評論員造成侯友宜的民調下滑，是侯友宜自己造成的，「侯友宜沒有表現的像總統參選人的樣子」，裡面問題很多。現在要解決問題，團隊換了、金小刀進駐了，也跟韓國瑜和解、跟郭台銘同場，每一步都是把侯推向團結的方向，但是解鈴還須繫鈴人，侯友宜沒說出真心話，沒有說出大家想要聽到的話，很多結都解不開，重點是彼此真心相待，而不是只有表面功夫。