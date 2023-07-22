杜蘇芮颱風來勢洶洶，許多人都關心是否撲台？是否會有颱風假？氣象局今（22）日下午發布最新路徑，未來1到2天將轉西北西，朝西北前進，離台灣較近，預計下周二（7/25）發布海警，對台灣北部、東北部、東部威脅性較大。至於是否會有颱風假？氣象局表示，下周三、下周四（7/26、7/27）杜蘇芮颱風離台較近，但仍需持續觀察。

氣象局預報員林定宜指出，杜蘇芮颱風今日下午2點中心位置在鵝鑾鼻東南方1360公里海面，預估路徑偏西前進，約莫下周一轉向西北西，距離台灣較近，強度持續增強、半徑也繼續擴大，「對台灣有威脅性」，北部、東北部、東部都有影響，其北轉角度將決定影響台灣天氣的程度，不過後期路徑仍有不確定性。

值得注意的是，有媒體詢問未來是否有機會放颱風假？林定宜表示，下周三、下周四杜蘇芮颱風離台灣較近，但其行經的路線受到高壓氣流導引、颱風渦漩有飄移等多種複雜因素影響，還是無法斷然下定論，但可以確定的是，這兩天將是觀測的重點時機。