陳昊森（後左起）、周興哲、章廣辰與郭雪芙（前）學搭熱氣球。（TVBS提供）

陳昊森（前左）和章廣辰（後右）、郭雪芙、周興哲搬運熱氣球器材。（TVBS提供）

許瑋甯（右一）挑戰爬椰子樹。（TVBS提供）

林心如在《光開門就很忙了》擔任民宿店長，她的好姐妹許瑋甯特地蒞臨民宿，2人一見面就開心尖叫並熱情擁抱。許瑋甯第一次來到台東，表示可以跟大家玩樂相當興奮，「許願可以做一點特別或瘋狂的事情。」活動組長陳意涵還帶著她挑戰爬椰子樹、採摘椰子，過程中2人爬得雙手通紅、無力，還一同享受森林浴，非常紓壓。

許瑋甯在民宿2天1夜的活動中，陳意涵規劃第2天帶她一起搭乘熱氣球。因此，特別請郭雪芙、周興哲、章廣辰、陳昊森去學習搬運與搭建熱氣球。4人學習搭熱氣球的過程中，認真詢問教練許多安全事項問題，並成功地看到實際熱氣球吹起，興奮表示：「以往都是從外圍看熱氣球，這是第一次可以踏在熱氣球裡，非常特別、好玩。」他們還拿起手機狂自拍，留下美好紀錄。

《光開門》本周播出第5集，男成員們周興哲、章廣辰、陳昊森公布將搬離原來的男子宿舍，這個消息讓眾人相當驚喜。林心如表示：「看到男生房3張單人床，再放了3個大行李後，沒有什麼空間，像住在員工宿舍，蠻心疼的，可以換到大房間為他們開心。」