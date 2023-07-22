今（22）日下午15時04分許，台北市松山區民生東路四段一棟商辦大樓發生墜樓意外，1名約40歲男子從高處墜落大樓中庭，警衛聽到聲響查看發現，趕緊通報警消，救護人員獲報抵達男子已無呼吸心跳，趕緊將他送醫搶救，由於現場是商辦大樓，今日因假日關閉，男子為何會在大樓內，警方還要調查釐清身分及原因。

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