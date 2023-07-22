藝人唐從聖（左）用輕鬆的方式分享運動的重要性，以及如何預防失智。（邱立雅攝）

新竹縣失智照顧關懷協會去年成立，目前約有200個家庭加入，去年成立時即邀請藝人唐從聖作為愛心大使，今年再結合bgreen運動家具業者，一同推廣預防失智的重要，唐從聖也將擔任1日店長的部分所得捐出，提供新竹縣失智照顧關懷協會推動會務之用，幫助更多失智者家庭獲得更好的資源與照顧。

唐從聖照顧失智症父母多年，他分享作為資深照顧者的心聲，認為照顧者一定要有相關資源與喘息空間做為後盾，和失智症搏鬥過程真的非常疲累，且壓力之大超乎常人想像，是條長期奮戰之路。唐從聖表示，除了要保持正向思考，更要養成每天規律的運動，才能讓自己和家人保持健康。

新竹縣失智照顧關懷協會理事長張維庭指出，目前新竹縣約有200個家庭加入協會，對於失智症的認識許多人還是不太了解，協會提供的協助包括預防惡化、給予民眾正確照顧失智症患者的正確觀念、連結照顧資源。

張維庭表示，失智症在輕度時就要盡快接受藥物或非藥物治療，非藥物包括家人陪伴、運動、營養攝取、規律生活以及社交活動。張維庭發現有許多長輩病發後喜歡宅在家，如此恐讓病情急速惡化。

此次唐從聖前來新竹推廣運動與預防失智，張維庭表示，起因來自去年新竹縣失智照顧關懷協會成立時曾邀請他擔任愛心大使，沒想到他把協會放在心底，在與廠商接洽擔任1日店長時，便連結協會一同做公益，讓協會成員們都相當感動。