日本有盛暑的「土用丑日」吃鰻魚消暑的習慣，雲林縣府也希望養成國人品鰻文化。（周麗蘭攝）

雲林縣鰻魚產量全台居冠，過去兩年受新冠肺炎疫情衝擊銷往日本不順，飼養成本又高，養殖戶苦不堪言，有些甚至停養。雲林縣府及漁業署今（22日）在台61線雲林口湖休息站舉辦台灣鰻魚節推廣雲林鰻魚試吃。養殖業者吐苦水說，疫情衝擊鰻魚銷往日本，疫情結束卻面臨大陸勁敵競爭市場，漁業署不能不聞不問。

口湖鄉鰻魚養殖面積及產量都是全台首位，產量占台灣七成，素有「鰻魚故鄉」的美譽，其中九成外銷日本，但2年前疫情爆發，外銷日本的訂單銳減，價格一落千丈，鰻魚養殖戶至今苦撐。

雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達表示，受疫情影響鰻魚外銷受阻，去年有3000噸鰻魚滯銷，幸好雲林縣政府媒合通路及推廣行銷，至今仍有1000噸待銷售。

林欲達指出，大陸鰻魚近年加入市場競爭，台灣訂單逐年減少，台灣鰻魚9成靠外銷，漁業署不聞不問，相較於其他漁產還有補助，鰻魚養殖業非常艱辛。

漁業署指出，去年鰻魚出口日本價格每公斤350元，現已回升到每公斤620到650元。

林姓養殖戶表示，今年外銷價格雖回升到一公斤600多元，但受到飼養成本高漲影響，業者根本沒有利潤，國內銷售又低於成本價，未來要不要繼續養要看是否有市場。

漁業署人員表示，農委會目前鼓勵好的鰻魚留在台灣，漁業署也在輔導養殖業者提升技術，飼養高品質的鰻魚，目前台灣鰻魚內、外銷各占5成。

雲林縣長張麗善表示，雲林是台灣外銷鰻魚最大產區，面積廣達221公頃，縣府響應漁業署輔導國內鰻魚拓展內銷的政策，積極帶領鰻魚養殖業者開拓國內市場，希望每年持續辦理「臺灣鰻魚節」打響雲林鰻魚品牌，推廣品鰻文化，國產優質水產品能夠深入民心，也讓鰻魚產業更加活絡。

日本有盛暑的「土用丑日」吃鰻魚消暑的習慣，雲林縣府及漁業署22日在台61線雲林口湖休息站舉辦「呷鰻魚元氣旺旺來」台灣鰻魚節活動，蒲燒鰻冰淇淋、燒鰻佐麵包、鰻魚養生湯、鰻魚蔬果沙拉令人食指大動，試吃人潮絡繹不絕。