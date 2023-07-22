嘉義市長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」今熱鬧登場，近400位勇壯族同樂尬舞、趣味競賽。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠親自為13位堪稱樂齡勇壯城最佳代言人的長者掛上花環，並致贈每人1分「敬老獎」紅包。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠親自為13位堪稱樂齡勇壯城最佳代言人的長者掛上花環，並致贈每人1分「敬老獎」紅包。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」今熱鬧登場，近400位勇壯族同樂尬舞、趣味競賽。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」今熱鬧登場，近400位勇壯族同樂尬舞、趣味競賽，展現超齡活力，而今年最吸睛的亮點就是坐在第一排搖滾區的13位超過90歲的「金尊」長輩，也是歷屆開賽以來，最多位90歲以上爺奶參與的一年。

第12屆嘉義市長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」今熱鬧登場，嘉市衛生局廖育瑋說，「嘉寶趴踢秀」是一個專屬長者的舞台，希望透過每年猶如同樂會般的競賽，讓長者獲得身心靈的伸展，與社會增進交流，翻轉以往社會總認為老了就是「體弱多病」、「觀念落伍」、「需要被照顧」既定印象，展現健康活力與生命價值的一面。

嘉義市長黃敏惠表示，年紀增長是自然的過程，很高興邁入第12屆的「嘉寶趴踢秀」展現樂齡世代青春、有活力而勇壯的一面，而嘉義市是少數每年仍持續辦理實體競賽的縣市，12年來累積的成果豐碩，去年幸福樂齡教育推展協會代表嘉義市勇奪全國冠軍，不僅展現了嘉義市樂齡勇壯世代的活躍與精采，更是社區與市府各局處一同攜手合作，讓活躍老化概念走入社區的代表。

黃敏惠說，「家有一老，如有一寶」，很高興今日與家中的寶、嘉義市的寶一同參加趴踢秀，活動比的不僅是勇氣、勇敢，更是態度，期待活動不僅帶動嘉寶們平日運動、訓練肌耐力的習慣，也為生活增加精采與樂趣。

今天參賽男女比例分別為男性53位、佔比17％、女性253位、佔比82％，最年長是來自太平社區95歲莊忠銘阿公，黃敏惠也親自為這13位堪稱樂齡勇壯城最佳代言人的長者掛上花環，並致贈每人1分「敬老獎」紅包，現場氣氛熱鬧溫馨。