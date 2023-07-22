台東縣政府今天表揚縣內40位照顧服務人員。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府今天表揚縣內40位照顧服務人員。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東連續兩年社福力居全台第3，台東縣政府今天在娜路彎大酒店表揚40位照顧服務人員，其中獲得資深敬業獎的鍾琇瑱說，曾陪伴手指沾黏的孩子歷經手術、復健、訓練，最後孩子成為1名優秀復健師，她體悟到「人生路真的不要想太多，只要自己認為對的事，做就對了」。

台東致力於輔導照顧服務職類從業人員走向專業化、證照化，台東縣府今天特別頒發特殊貢獻獎、資深敬業獎、績優服務獎及傑出新人獎等，典禮隆重溫馨，展現出「專業超有愛、台東幸福來」。副縣長王志輝感謝專業幕後英雄長久服務在托育、寄養家庭及各類照顧服務人員，造就樂活的台東。

兒少安置機構「哈拿之家」潘玫均、兒少安置機構「阿尼色弗兒童之家」蔡富雯均獲「特殊貢獻獎」。

潘玫均喜歡照顧小孩，與孩子們互動的同時讓她從中了解自己，並感受到每個生命體間存在著不同點，對托育工作樂在其中。蔡富雯說，對於阿尼色弗兒童之家充滿感謝，每位貴人在她需要時伸出援手，這些善舉不斷重建她的自信和能力。