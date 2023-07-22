男星NONO（陳宣裕）遭網紅小紅老師、Amber先後出面指控性騷擾，及馮語婷替受害者發聲，揭他私下狼行造成逾30位受害者，但NONO僅在臉書宣布停止演藝工作後神隱，讓受害者們怒提告。沒想到日前有網友挖出9年前NONO就曾演過性騷犯，與現在的狀況不謀而合，讓眾人驚呼「神預言」。

日前有《批踢踢實業坊》網友發布一篇文章，標題寫下「9年前是不是早就預言了NONO的性騷犯行？」內文有多張節目《瘋神無雙》的截圖，NONO在情境劇中飾演性騷擾嫌疑犯，被害人指控他一時忍不住，衝進廁所對被害人性騷擾還脫褲子。

而男星陳子強在情境劇中飾演被害人的律師，氣憤地表示，「強力要求，像這種衣冠禽獸應該要依照性騷擾防治法加重其刑，讓他入獄」；原PO見到這些片段感到很熟悉，因為NONO現實中也遭爆出，尾隨化妝師進廁所強吻襲胸女工作人員，還有把人拖去廁所無套中出。

9年前在節目上的情境劇片段與NONO現況不謀而合，讓廣大鄉民都看傻眼，紛紛驚呼，「笑死，完全預言家」、「是，神預言」、「瘋神是台灣的辛普森？」、「本色演出」、「太入戲走不出來」、「根本真實故事改編」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。