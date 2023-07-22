新北市消防局局本部1名消防員因沒抽到大樓汽車停車位，但有抽到機車停車位，竟自作聰明將機車車牌掛在汽車車牌上，矇騙車牌辨識系統過關進入停車場後，再取下機車車牌，將車輛停放在訪客車位。局本部祕書室接獲檢舉進行調查，消防員坦承錯誤，目前已取消該消防員機車位資格，並依規定懲處。

據了解，近日消防局內有人發現，在訪客停車位每天停放同一輛自小客車，遂向祕書室反映，祕書室調閱監視器及車牌辨識系統車輛出入紀錄，查出該輛自小客以上述方式闖關進入地下停車場，遂通知該名消防員說明。

消防局本月初將地下停車場刷卡式改為車牌辨識，由於車位有限，無法滿足局本部所有同仁停車需求，故採用抽籤方式，汽車位1年僅800元、機車位480元。

消防局表示，該同仁以變更車牌方式進入局本部地下停車場，該行為已違反「本局所屬建築物附設停車場使用管理要點」規定，將依獎懲標準規定予以行政懲處並即刻取消停車資格。另局本部將加強停車場管理機制，加強巡檢頻率，並於各類場合宣導停車場使用規定，避免類似違規情形發生。