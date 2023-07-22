「2023富邦甲子盃」22日在台北和平籃球館盛大舉辦，比賽項目包含了桌球以及圍棋兩項，今年賽事都保留了特殊團體賽制，桌球百歲雙打組；圍棋項目3人團體賽，總獎金逾17萬元，現場號召了逾四百名愛好桌球及圍棋的朋友一同共襄盛舉。

台北富邦銀行基金會多年來倡導「活躍健康．人際共融」的健康理念，為長者提供休閒、文藝、進修與聯誼康樂等活動。在疫情之後，為鼓勵長者走出家門，於2023年7月22日復辦富邦甲子盃，希望透過「大型活動」讓長者間有交流互動、運動參與，更特別邀請了社團法人台灣生活復能健康促進協會鍾孟修理事長到場提倡健康理念，提供長者重新認識健康的機會。

2018年，台北富邦銀行基金會在人潮匯聚的台北車站大廳首辦富邦甲子盃，以動態的桌球運動打開銀髮族新健康理念的第一頁。2019年更加入了靜態的圍棋賽事，邀請更多長者一同參與這項賽事。甲子盃參賽年齡限制在滿一甲子的需求，有別一般的比賽，除了宣導運動健康外，甲子盃更設計了兩人年紀加總須超過一百歲的「桌球百歲雙打」及至少有一位參與者年齡滿六十歲的「圍棋三人團體賽」項目，不止促進人際交流，更體現「世代共融」的理念。

在本屆的參賽選手中，超過70歲的長輩首度突破百位，年紀最長(88歲)與最輕的(11歲)更是相差了77個年歲，當中有許多父子、師徒、好友等組合，百歲雙打還出現了兩人合計近160歲的搭擋，讓富邦金控長官直呼太驚喜、感動了！

今年圍棋項目也是眾星雲集，團體組有台灣年紀最小的職業棋士鄭予皓、擁有多座職業賽冠軍的陳永安及彭景華老師都組隊參賽。參賽隊伍其中也不乏跨世代同堂比拚的組合，就連現場執法的裁判都幫媽媽報名了圍棋的個人賽事，要藉此讓媽媽以棋會友，認識更多志同道合的朋友，正是「活躍健康．人際共融」的具體展現。

富邦金控長官表示，現今社會人口結構一直不斷高齡化，長者關懷與照顧將是未來社會健康安定的重要指標。富邦金控十多年持續為長者提供日間關懷、共膳服務，更舉辦多項活動讓參與長者結伴出遊，走入大自然與人群中，促進人際交流和互動。光是去年一整年，就舉行了多場的長輩關懷活動。今天在現場看到這麼多長輩以及親友們持續在參與運動、關注健康，感到非常欣慰。富邦金控將持續成為長者們的正向力量，陪伴長者樂觀面對人生下半場。