大陸模範夫妻袁詠儀和張智霖，結婚21年始終恩愛如昔，近日小倆口一起為好友慶生，向來駐顏有術的袁詠儀，即使素顏依舊狀態超好，不過網友卻注意到身旁的張智霖卻似乎略顯老態，引發熱議。

袁詠儀近日曬出和大陸歌唱家周詠琁的合照，寫下：「他鄉遇故知，不亦樂乎，生日快樂」，只見照片中張智霖也在，夫妻倆一起替友人慶生，脂粉未施的袁詠儀，皮膚白皙緊緻，臉上幾乎看不出瑕疵，51歲仍保養得宜，令人稱羨，「女明星素顏，靚靚姐第二沒人敢稱第一」、「始終如一的美貌」、「皮膚狀態依舊讓人羨慕」。

張智霖近況引發熱議。（圖／取自袁詠儀微博）

不過一旁的張智霖卻被發現，頭髮似乎變白了，臉上略顯老態，「智霖哥這麼多白頭髮了嗎」、「智霖哥老了，也很帥」，但也有網友解釋那是染髮。其實張智霖2021年接受採訪時透露，預計5年內會退居幕後，表示體力已大不如前，若不是因為疫情影響，他早就舉辦告別演唱會，但他表示雖然不做幕前，仍會從事幕後工作。

袁詠儀和張智霖是演藝圈出名的模範夫妻，不過兩人結婚時沒辦婚禮也沒拍婚紗，這讓張智霖耿耿於懷，覺得虧欠袁詠儀，因此之前也透過節目，拍了婚紗也把婚禮搬到舞台上，讓網友都直呼「太感人，這就是真正的愛情吧」。