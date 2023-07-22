連靜雯皮拉提斯動作被教練讚標準。（楠軒工作室提供）

連靜雯出席健身品牌活動。（楠軒工作室提供）

戲劇女王連靜雯日前受邀出席南山微風之夜，參加健身品牌 快閃店活動，同時也是瑜珈老師的她，已經許久沒授課，連靜雯表示，雖然目前瑜珈已經沒有在授課，但自己仍維持每週一到兩次去練習瑜珈，鍾愛熱瑜珈做起皮拉提斯來更是得心應手，連專業的老師都讚嘆：「Perfect，整排看過去你的動作最標準」。

連靜雯分享曾經上課超過40分鐘後，忽然有雜念進來大腦，才驚覺自己在瑜珈課的時間都超級專注在與身體的當下，「因為現在資訊這麼多，你真的很難讓自己的大腦完全放空。」除了瑜珈和皮拉提斯，連靜雯也有固定私人教練的重訓課程，現場還大秀手臂肌肉給大家看，被稱讚身材曲線太好，連靜雯笑說「前兩年疫情關在家確實有點肉，今年因為五月份要去馬爾地夫度假，就給自己設定目標下定決心，三個月瘦了6公斤！」

連靜雯透露除了重訓之外也會去跑步，做一些有氧運動會更加深效果，「選擇對的健康飲食、原型食物，搭配我自己的代謝保健食品的輔助，再加上運動，有明確的設定目標，真的就會更有動力前進。」被問到何時會再開班授課，連靜雯笑說「我的Youtube頻道有，歡迎大家隨時上去練習。」