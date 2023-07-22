馬英九基金會邀請大陸5校37名學生來台參訪，行程進入尾聲，陸生團昨參觀花蓮太魯閣並夜遊九份，今上午和大九學堂學生互動，預計明日返陸。馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時表示，此次陸生來訪是新的階段，兩岸應恢復正常交流，他也批說，民進黨政治人物非常狹隘，將其矮化成統戰，這是台灣人不可以接受的。

蕭旭岑表示，這次的訪問完全超過預期，尤其陸生這幾天在台灣，不管在哪裡都被台灣民眾熱情歡迎，他們收到的禮物、食物都超過行李箱的負載。而不只是物質上，心靈上的收穫更是滿滿，在花蓮與九份，商家都熱情的招待他們吃東西，這對大陸同學是一生很珍貴的體驗。

蕭旭岑說，兩岸冰封7年多的時候，這次大陸同學的來訪是新的階段，因此呼籲，兩岸政府應盡速讓兩岸恢復正常交流，尤其年輕人交流，絕對是一個重要的開始。

針對訪團被外界稱學生有政治性語言，更指為統戰團，蕭旭岑表示，心裡有政治，看到的都是政治，很遺憾民進黨政治人物非常狹隘，而且還把文化與歷史的連結矮化成統戰，這是台灣人不可以接受的，更污辱台灣人的智慧。

蕭旭岑直言，事實上這幾天大陸同學所到之處，台灣民眾給的不是民進黨民代給的狹隘視角，都是以最熱誠溫暖的姿態歡迎他們，因此民進黨用政治性語言持續攻擊，台灣人不會接受。

媒體追問，陸生回應比較官方，外界擔心成為統戰工具？蕭旭岑重申，台灣是多元社會，交流不拘形式，如果依定要規定什麼樣的形式、樣態才能讓人滿意，這不是多元性的觀點。他說，更珍惜陸生這幾天跟台灣民眾、學生不拘形式、自然坦誠的交流，這比正襟危坐的辯論議題更為重要。

蕭旭岑說，兩岸現在最重要的是交流，是化解雙方隔閡，幫助兩岸走向更穩定，避免戰爭的一個方向，如果說是促統，是顯示民進黨的政治人物黔驢技窮，這樣的統獨框架、政治性攻擊會將路越走越窄，對兩岸不利。

蕭旭岑強調，希望每年都有這樣的交流，不只是台灣學生訪陸，陸生也能訪台，這樣的形式與安排，符合目前兩岸特殊情況下的突破，所以很希望明年有機會繼續舉辦。