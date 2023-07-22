馬英九基金會邀請大陸5校37名學生來台參訪，預計明日返陸，今陸生受訪闡述近日遊賞心得，復旦大學計算機學院碩士研究生楊範說，台灣人對他們的歡迎和熱情令人感動，兩岸同胞想交流的心是渾然天成的；清大畢業生張淵沫則表示，自己此次是二訪台灣，景色和台灣人的熱情依然不變，此趟行程是充實而圓滿。

楊範表示，這是他第一次來到寶島台灣，感到山美、水美、人更美。就像昨天到太魯閣看到很多風景，前幾天也去故宮博物院看到「我們中華民族的瑰寶」，都體現寶島台灣的文化之美。

楊範說，更令他感動的是台灣同胞對他們的歡迎與熱情，包含昨天走在太魯閣的路上很多人都跟他們打招呼，歡迎他們，讓他覺得特別感動與開心。他認為，兩岸同胞想交流、要交流的心情是渾然天成的，無論經歷多少風吹雨打，心始終是在一起的。

他也稱，昨天參觀太魯閣後，行程要接近尾聲了，也歡迎台灣同胞去大陸走一走看一看，大家也可以到他的家鄉爬一下泰山，感受一下一覽眾山小的雄偉壯觀。

張淵沫說，自己10年前也來過一次台灣，當時和家人至日月潭、野柳等地旅遊，當時便對台灣，尤其是從台灣看到太平洋景色的壯闊感到印象深刻。因為自己的家鄉在河南鄭州，是一內陸城市，昨天再次看到大海感到很開心，心胸也更為開闊。

張淵沫說，這十年感受到許多的「變與不變」，變的是十年前是旅遊之行，十年後是跟大陸的師生一起，心態上有更多的變化，不變的是景色和台灣人的熱情，有種既熟悉又有新意的感覺，充實而圓滿。

張淵沫表示，這次來到台灣吃到很多小吃，來的時候只有一個行李箱，來到台灣後又買了一個新的行李箱，因為來到這裡的每一站都會收到許多伴手禮，包括鳳梨酥、蜂巢糕等等。昨天在九份也被請吃芋圓，非常正宗、Q彈，旅館老闆也會推薦特色食物。

就讀於台大法律研究所二年級的研究生何嘉霖受訪時說，還是很感謝馬英九基金會和民間團體，她今年3月也與前總統馬英九一同到大陸去交流，所以很多當時認識的朋友這次也有到訪台灣，當時交流就有留下聯絡方式，這次能夠見到大陸的朋友感到很開心，有種老朋友重逢的感覺，真的很興奮。

何嘉霖表示，希望兩岸能將這樣的青年交流常態化，就像馬英九說的「渾然天成，欲罷不能」。兩岸年輕人本來就是同文同種，本來就會容易有更進一步的交流，交流希望求同存異，能夠互相了解彼此一樣的共通話題，也可以了解彼此不一樣的地方，就是越來越趨近於一起相容、相處很好的模式。