北京近日高規格歡迎百歲的美國前國務卿季辛吉訪華，大陸國家主席習近平及多名中共領導人與其會面，不僅稱讚他的外交智慧，也向他表示「我們不會忘記老朋友」。有中國學者認為，雖然美國內部願公開表達對華友好的聲音不多，但中國仍希望藉美國菁英來減少美國對中國的戰略打壓；美國《紐約時報》分析認為，中國對美國政府的懷疑越來越強，在中美關係中改走民間路線。

《星島日報》報導，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，季辛吉百歲高齡仍到中國，體現他作為上世紀70年代中美關係的「破冰者」，對於中美關係穩定的情感牽連，他訪華最重要的是傳遞出理性的聲音。

朱鋒表示，季辛吉到訪直達最高層，表明了北京是渴望如何影響美國菁英，以減少美國對中國的戰略打壓。但是，像季辛吉這樣的聲音，在華盛頓已愈來愈少。

季辛吉這次訪中，較特別是和中國國防部長李尚福會面，而中美軍方高層中斷接觸已有相當長時間。另一方面在接待季辛吉前，北京還熱情接待了微軟創始人蓋茲、特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克、摩根大通執行長戴蒙等美國商界領袖，其中部分人能和中國最高領導人習近平等會面，但拜登政府近日訪中的國務卿布林肯、財長葉倫、美國總統氣候特使凱瑞卻僅被中國視為「工作訪問」。

《紐約時報》報導，北京通過和美國重要商人會晤，試圖強調中美兩國商業關係的重要性，並表明雙方關係若持續緊張只會危及商業。同時，北京對季辛吉的熱情接待，是試圖利用官方外交管道之外的方式，以擴大所發出訊息的範圍，藉此影響華府的觀點。北京已把焦點轉向那些和中國有友好關係的美國菁英，也說明了北京愈加不相信拜登政府。