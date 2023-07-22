高雄左營海軍基地又出狀況了！海軍教準部新訓中心昨（21）日發生一起暴力攻擊事件，一名役學兵疑似不滿管教，竟以滅火器攻擊班長，導致班長受傷，該名新兵也被憲兵隊帶回調查，《中時新聞網》向海軍查證，經證實確有此事。。

據了解，海軍教育訓練暨準則發展指揮部新訓中心第二大隊第五中隊軍事訓練役的1名黃姓士兵，疑因在管制時間內使用手機被班長發現，該名班長要求新兵寫悔過書，但因字跡潦草且沒有坦承錯誤被要求重寫，這該名新兵不滿，拿滅火器在樓梯口攻擊班長，沿路追打，導致該名班長頭部受創，送往國軍左營醫院救治。新訓中心已將該名新兵送交憲兵隊調查。

《中時新聞網》向海軍查證，海軍教育訓練暨準則發展指揮部今（22）日表示，所屬海軍新兵訓練中心軍事訓練役黃姓士兵疑涉「違反部屬職責罪」，本部已將黃兵移送高雄憲兵隊偵辦，並依規定辦理停役及通知家屬知悉。