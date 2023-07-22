屏東勝利星村新開一間外帶咖啡店，希望以咖啡為媒介，分享屬於南國的悠閒生活。（林和生攝）

走進獨立書店，沿著碎石鋪面往裡頭走去，一面由軟木打造的牆面印入眼簾，牆上掛有英文版報紙、適合學生閱讀的國語日報，還有幾種零星刊物，向窗口點一杯咖啡，隨興找個樹下位置坐著，啜飲一口，慢慢體會空間想給旅人的感受。

屏東市著名景點勝利星村，擁有全台密度最高獨立書店群，吸引不少閱讀愛好者、亦或文青網美前往朝聖打卡，近來在一間書店後方悄悄誕生一處外帶咖啡店，像極書報攤的外觀，點杯咖啡，或坐或站在眷村樹下享受屏東悠閒，正是店家想傳達給顧客的生活意象。

這處咖啡店有4人合夥，包括獨立書店業者徐孝晴與擅長攝影的林科呈、建築設計師謝仲凱及專業策展人張劭瀚，4個人總藉由自己專長讓故鄉屏東的美持續被外界看見，他們很常聚在一起討論、激盪火花，而這間咖啡店就這樣被「聊」了出來。

張劭瀚笑說，其實這構想聊了很久，也一度想要放棄，但後來想想一直嘴砲下去也不是辦法，便開始積極找點。

有感因為疫情與3C發達，使得人與人間的關係變得有點淡，謝仲凱說，香港、馬來西亞等東南亞國家，常會看到賣著涼水的書報攤，經過民眾隨手拿起報紙閱讀，也會偶爾閒聊，做為休息片刻，或是一天的開始。

因為工作關係，常會接觸工班，有次無意間聽到工頭聊到，工作結束後滿身大汗、身體黏黏，實在不好意思走進咖啡廳。而在開放空間的外帶店，其實適合各種年齡層與行業，毫不拘束、可以隨性。

張劭瀚說，就像屏東給人的感覺一樣，是要緩慢且悠閒的去體會這座城市，正巧4人都喜歡咖啡，就決定把它當作媒介，帶領眾人感受在屏東的生活。

林科呈說，這間店與其他店家不同的是，所有開店的人都會清楚它的定位，但這間咖啡店屬於「讓事情發生後再看看」；未來會邀請繪本老師為孩子說故事，也不排除有專業講座或各種互動，都可能在這空間呈現。

4人異口同聲表示，希望從外地來的旅人，亦或是長年在南國生活的在地人，在走逛一趟勝利星村後，拿著滿手特色美食，來這裡坐著喝一杯咖啡，享受平凡日常，也讓商圈彼此共榮、共好，這是未來希望發展成的樣態，也是夢想中最美好的畫面。