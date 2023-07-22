「鍾逸人紀念音樂會」22日在台中教育大學求真樓音樂廳舉行，場面溫馨莊嚴。（陳淑芬攝）

「二七部隊」隊長鍾逸人在今年3月19日辭世，享嵩壽103歲。台中市新文化協會及光合教育基金會等單位今天舉辦「鍾逸人紀念音樂會」，總統府秘書長林佳龍致詞表示，鍾逸人展現「壓不扁的玫瑰」精神，他的精神仍與大家同在，活到最後還是充滿正氣。

1947年爆發二二八事件，台中民軍二七部隊部隊長鍾逸人，認為當年政府貪汙、腐化，導致民不聊生，成立二七部隊群起對抗，也因而被捕、判刑及遭管訓。「鍾逸人紀念音樂會」由光合教育基金會、台中市新文化協會、二二八事件紀念基金會、好民文化行動協會與台中教育大學台灣語文學系等單位共同主辦，在台中教育大學求真樓音樂廳舉行，林佳龍、文化部部長史哲、立委林昶佐及台中市新文化協會理事長陳彥斌等人參加。

林佳龍致詞時表示，最重要的是鍾逸人的精神仍與大家同在，他知道自己為何而戰？出獄後，仍持續價值觀與理想，並一再提醒「台灣人不是中國人，台灣人就是台灣人」，活到最後還是充滿正氣。

史哲說，「永遠的部隊長」鍾逸人雖然走了，鍾逸人從台灣歷史參與到見證都已完成工作，台灣正需要部隊長的精神，「剩下的其實就是我們的事情」。

「鍾逸人紀念音樂會」在台中教育大學求真樓音樂廳舉行，邀請福爾摩莎合唱團及農村武裝青年、地下室內樂團獻唱演出；活動中並播放鍾逸人珍貴影照，規畫鍾逸人生平年表、留言牆，不少民眾題字感念。

台中市新文化協會表示，活動自7月10日起受理報名，會場共安排250座位，短短3天就報名額滿，場外設有場外轉播區，協會的臉書粉專也同步轉播現場畫面。