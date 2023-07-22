9歲的靖旆（前排中）小時候曾罹患白血病，治療過程中也曾經掉髮，長大後希望幫助生病的人，今年是二度捐髮。（王家瑜攝）

台灣每年有將近10萬人因癌症治療而掉髮，除了承受身體不適，外貌上的改變也讓癌友承受心理壓力，因此癌症希望基金會自2002年起開始募髮行動，號朝大眾捐髮及假髮製作經費。12歲的君樺從小陪媽媽參與捐髮活動，耳濡目染下主動參加，雖然曾被誤認成女生，但他仍堅持4年，今天（22）終於捐出67公分髮束。

癌症希望基金會董事邱秀渝表示，募髮行動邁入第21年，已經募集到22.6萬束頭髮，每束至少30公分長，相當於將近117座101大樓的高度。除了募髮，基金會也積極募集假髮製作經費，每年產出千頂假髮，幫助超過上萬名癌友重拾自信和笑容。

今年（2023）捐髮活動登場，7月1日高雄場、7月8日台中場已有90人捐出髮束，亦募得善款10萬餘元，可製作33頂假髮。台北場共有90位捐髮者報名，年齡從4歲到59歲皆有，其中30人已參與2次以上捐髮，還有3位癌友也參與捐髮。

今年9歲的靖旆是二度捐髮，她在1歲多就被診斷為白血病，經過3年多的治療才康復。媽媽說，靖旆當時年紀太小，不太記得生病的事情，但隱約知道自己曾經住院。靖旆剪下留了超過1年的長髮後，靦腆地說「捨不得」，但想要幫助生病的人，下次還想要再留長髮。

即將升上國中的君樺，從小就跟著媽媽一起參加捐髮活動，4年前主動跟媽媽說自己也想參加。今年第三次捐髮的君樺媽媽說，兒子在她第一次捐的時候，就主動說自己想要參加，起初長輩認為「男生怎麼可以留長髮」，但得知是做公益之後，也非常支持。

君樺是學校桌球隊成員，即使夏天運動很熱，他也沒有放棄。不過他坦承，最麻煩的是吹頭髮要吹很久，也曾經被誤認為是女生，雖然有點不開心，但他都會跟對方說明自己要捐髮。今天他終於剪下及腰長髮，完成捐髮心願。