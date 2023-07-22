許多人去日本玩都會瘋狂血拚，帶一堆「戰利品」回台灣。一名女網友坦言，因為自身慾望較強，最近去日本玩，特地買了許多情趣用品，沒想到回台過海關時，被工作人員要求打開行李箱檢查，讓她尷尬地想找個洞鑽進去。貼文曝光後，引發熱烈討論，有人認為「根本小兒科」，海關人員完全不會在意，另外也釣出一票過來人，分享更崩潰的過海關經驗。

一名女網友在論壇《Dcard》以「我社死在機場裡」為題發文，附上一個流淚的貼圖，她透露，自己真的很喜歡色色，前幾天去日本旅遊，一口氣買了好多種情趣用品，想帶回台灣慢慢體驗，未料過海關時遭到工作人員攔截，要求「開箱檢查」，讓她覺得超尷尬：「打開行李箱的時候緊張得要死，情趣用品們瞬間攤開在海關面前」。

貼文一出，讓眾網友嘴角失守，笑說：「我以為是情趣用品而已，結果是用品『們』，走私軍火嗎」、「如果正在震動更尷尬」、「我帶寫真集跟謎片光碟都不尷尬了」，也有人認為，原PO根本想太多，海關每天檢查行李箱，看過的物品五花八門，「你這根本小兒科」。

除此之外，貼文也釣出過來人分享崩潰的過海關經驗，「我上禮拜去日本帶保險套，海關開行李箱直接拿出來，問我那個是什麼東西…」、「我曾經帶了雄獅12色顏料，被海關認為疑似炸彈，叫我到小房間打開，結果是他們超尷尬」、「我之前從日本回國時，親戚大媽默默地包了幾球洗衣粉放在我行李中，還很專業包成透明橢圓型，害我差點回不來喔」。