草爺投資副業有一套。（鄭宜熏攝）

草爺常到投資的醫美診所小維修，讓臉部更有型。（鄭宜熏攝）

35歲的草爺（江治緯）近年積極從網紅轉型藝人，斜槓副業有一套的他，目前有娃娃機事業、台中開酒吧，以及租賃車、汽車美容保養、醫美診所總共4個副業，現在更打算砸3000萬以上投資電影，表示：「已開始萌芽了。」

草爺去年以《逆局》入圍金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，今年在電影《速命道》也有精采演出，演戲演上癮的他未來想挑戰低能兒的角色，直說：「越奇怪的角色越好，才能發揮演技。」他也表示最近才萌生拍電影想法，故事大綱已有雛形，但他先賣關子，僅稱不是兄弟片，「因為拍不過《角頭》」。

不過他還是透露訊息，表示自己平時愛走宮廟，對一些傳奇色彩的東西感興趣，自信十足喊：「我們想到這個題材很屌欸，我很喜歡。」預感整個腳本出來後，肯定會吸引許多金主上門，自己當男主角？他笑說：「不是，因為我扛不起票房。」該片計畫今年籌備之後，明年上半年開拍。

草爺自從跨界當演員後，也懂得顧及「面子」，為了上相，前年到醫美微整，埋線、打肉毒、雷射等，至今花了28萬，小小維修讓臉部更加立體有型，但他堅稱不會動刀，「因為單眼皮是我的特色。」他也看準醫美商機，去年投7位數字當起醫美診所股東，回本了？他說：「才半年，還沒那麼快。」

草爺和老婆育有3女1子，經常台北、南投兩邊跑，他坦言老婆擔心他在外面誘惑多，偶爾也要求開視訊查勤。一旁的友人爆料，前陣子草爺因邀請2位AV女優一起拍娃娃機影片，女優為做效果對他上下其手，老婆看到影片後，竟出現很大的反應，讓他尷尬苦笑；但草爺感謝老婆不吵不鬧、專心在家顧小孩，讓他能好好在外打拚事業。