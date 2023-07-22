樂天桃猿本季團隊守備失誤次數「海放」其他4隊，21日又出現單場3失誤的情況，游擊手林承飛在9局失誤導致終結者豪勁失掉的5分皆非責失，但他情緒未受影響、展現高EQ，總教練曾豪駒認為，「他沒辦法控制別人失誤，但可以控制的是自己怎麼解決每個打者。」

昨天9局上桃猿4分領先時換上終結者豪勁，但他一登板就先被代打的邱智呈敲安，林靖凱敲出內野滾地球造成游擊手失誤，也引發後續一連串危機，導致他單局失掉5分、包含林安可逆轉3分炮都非責失。

曾豪駒坦言，豪勁昨天狀況確實看起來沒那麼穩定，身為終結者整年球季下來總是會遇到這種狀況，「昨天不是他真正好的自己，相信他會把自己調整好。」

今年桃猿在使用豪勁時多次出現跨局投球的情況，曾總表示，教練團都會去了解球員身體狀況，在狀況許可的情況下詢問球員意願，「教練團都會控制他的出賽頻率，也會掌握身體狀況，OK才會讓他出賽。」

挨轟後又被林益全敲安，豪勁被換下場後情緒似乎未受太多影響，被拍到在場邊時還與隊友有說有笑、展現高EQ；反觀富邦悍將洋投肯特昨天就出現因隊友失誤後情緒爆炸的情況，而他今天被球隊降下二軍。

曾豪駒認為，比賽過程中難免會發生失誤，但怎麼把後續狀況穩定下來才是重點，至於別隊球員的情況他笑說自己沒辦法評論，「可能他也是想為球隊拿下勝利，再多做溝通就好。」