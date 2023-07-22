觀音國民運動中心位於桃科一、三路口，試營運期間民眾反應熱烈。（體育局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音國民運動中心7月10日啟動試營運，目前最受好評的課程為游泳及有氧。（體育局提供／蔡明亘桃園傳真）

觀音國民運動中心試營運期間民眾反應熱烈，羽球場、籃球場與桌球都近乎滿載。（體育局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音國民運動中心去年8月竣工、今年7月10日啟動試營運，開放全館免費入場體驗至23日，期間吸引將近2萬人次到館運動，不過為提供更佳服務品質，將於24至31日進行閉館調整作業，改善泳池及相關設施，該館也推出閉館調整期權益保障方案，詳情可至臉書專頁查詢。

觀音國民運動中心位於桃科一、三路口，試營運期間民眾反應熱烈，桃園市體育局長許彥輝指出，平日入場人次約1200人、假日入場人次約1700人，試營運2周總入場人次近2萬人，其中因正值炎炎夏日，最受民眾歡迎的設施為泳池，平日約有600人次、假日約1000人次，接著是健身房，不分平假日每天都有300人次使用，此外羽球場、籃球場與桌球也都近乎滿載。

觀音國民運動中心試營運期間推出兒童與成人游泳課程、燃脂飛輪、拳擊有氧、燃脂有氧、ZUMBA、派對有氧、皮拉提斯、伸展瑜伽等，以及兒童羽球、桌球和籃球課程，目前最受好評的課程為游泳及有氧，多為女性長輩參與。

許彥輝表示，這次進行閉館調整作業，主要改善項目為泳池及相關設施，例如SPA水柱的力道、更衣室的排水及防滑等，預定於8月1日起重新開放。而原訂課程及會員權益有受影響者，可洽櫃檯辦理相關手續。

觀察試營運期間入場民眾，許彥輝分析，主要以親子和附近上班族居多，除了原先規畫的各項成人運動課程，未來預計與兒童運動、餐飲廠商合作，提供更全面服務。另外也研議外籍勞工朋友們偏好的運動項目，盼推出更多元運動課程，打造友善移工的運動場域。