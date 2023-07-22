「城市美學建築師作品展」由建築師親自導覽。（新北市立圖書館提供）

建築物與我們的生活息息相關，建築師是一棟建築最重要的靈魂人物，賦予每棟建築物生命力。新北市立圖書館今（22）日起至12月底與新北市建築師公會合作推出「城市美學建築師作品展」，為大家介紹華納威秀與IKEA等建築的幕後操刀手，以及世界設計最多醫院的建築師作品等，透過現場導覽及講解，帶大家深入認識建築師的世界。

「城市美學建築師作品展」展出商業、居住、休閒、醫療、教育、宗教等不同領域的優秀建築師作品，包括打造威秀影城、IKEA、B＆Q特力屋、台茂商場等擅長商業建築設計的林明娥建築師；在兩岸設計超過百間知名醫院，長庚、慈濟、新光、成大、新光醫院、台大兒童醫院中心等，堪稱醫療建築業「教父級」的許常吉建築師；設計汐止天主堂的沈宗樺建築師；擅長山坡地建築開發的洪廸光建築師及潘正華建築師等，讓民眾認識這些建築物的重要推手以及建築作品。

此外，以「橫山書法館」獲得2022年台灣建築獎首獎的潘天壹建築師，以「境域自然-以東方自然環境觀念為本／回歸自身地域深埋已久的老時尚OLD FASION」為題，與民眾一同聊建築，分享如何透過設計讓人們與生態環境產生互動，並以建築師的獨特視野，帶大家一覽全台首座當代書法主題藝術館。

新北市建築師公會特別捐贈15萬元的建築相關書籍，於新北市立圖書館6樓設置「與建築對話」主題專區，免費提供民眾閱讀。 另有「建築師工作室」，帶大家認識建築師的工作場所，感受在設計一棟建築的過程。「城市美學建築師作品展」展出至12月31日止，展覽資訊可查詢新北市立圖書館網站。