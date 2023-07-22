台南本土登革熱今天新增33例，累計確診病例數484例，鑒於疫情日益嚴峻，市長黃偉哲表示，面對艱困疫情考驗，市府絲毫不敢鬆懈，責成相關單位務必嚴格落實每日孳清及巡檢，不容任何破口出現，尤其下周恐面臨颱風來襲，對登革熱防疫無疑是重大考驗，雨後積水是病媒蚊孳生溫床，呼籲市民配合防疫。

台南今天33例分別為永康區18例，東區及仁德區5例，安南區4例，南區1例，28例由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現。永康區疫情持續升溫，其中往來永康區兵仔市的人潮如織，市場處今天也派員宣導防治登革熱，並於水溝投擲乳塊、漂白水等，每周一還將固定大清消。

由於近日都有午後雷陣雨，雨後積水是病媒蚊最容易孳生溫床，加上下周有颱風來襲，天候因素不力於登革熱防治，黃偉哲呼籲市民務必配合市府執行防疫措施，雨後一定要巡視並清除家戶內外孳生源，保護自己與家人及其他社區民眾的健康。

他也強調，市府會持續貫徹執行公權力、嚴格落實執法，一經查獲陽性孳生源將依《傳染病防治法》第25條逕行舉發，並將依同法第70條處3000元以上1萬5000元以下罰鍰；若拒絕、規避或妨礙噴藥，將依同法第38條及第67條處6萬元以上30萬元以下罰鍰，絕不寬貸。