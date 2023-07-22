美國聯合航空一班原訂從舊金山飛台北的班機，20日下午起飛約2小時後因一名經濟艙乘客不斷跑到商務艙且規勸無效，機長索性掉頭飛回舊金山國際機場。

美國廣播公司（ABC）舊金山地方台KGO-TV報導，根據航班追蹤網站FlightAware，這架聯合航空（United Airlines）871號班機的波音777-300ER飛機在舊金山當地時間20日下午接近3時起飛，目的地台北，飛行時間預計13小時，但過了約2小時飛機竟掉頭180度，返回舊金山國際機場。

據報機上一名坐在經濟艙的男乘客，不斷跑去商務艙，還不理會機組人員請他回到座位。

航空公司人員表示，飛機抵達舊金山國際機場後，執法法人員上機帶走這名找麻煩的男乘客。

聯合航空發表聲明指出「UA871航班因一名乘客擾亂而回到舊金山。執法人員在飛機抵達後帶走這名乘客。我們預計晚間稍後重新啟程飛往台北」。

飛機回到舊金山並調換機組員，在折返回舊金山4小時後最終在太平洋時間20日晚間11時26分（台北時間21日下午2時26分）起飛，但已比表訂晚9小時。班機於台灣時間22日清晨抵達台北。

有自稱同機乘客在乘客論壇網站FlyerTalk發文說，這名男乘客在飲料服務時間從經濟艙進入商務艙，在機組員勸阻後回到座位上，但沒多久又跑到商務艙，「感覺他似乎受什麼藥物影響」，機組員於是要所有乘客回座位，但這名乘客仍不服從指示，飛機於是掉頭飛回舊金山。