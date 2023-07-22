「國民姊夫」AKIRA今（22日）率「放浪二勢力」成員SHOKICHI、NESMITH、KENCHI、TETSUYA與「放浪兄弟」主唱TAKAHIRO回台參加「超犀利趴12」演出，愛妻林志玲也在下午5點左右甜美現身南港展覽館，全程臉帶著微笑跟粉絲以及媒體打招呼。

只見林志玲一身穿綠色碎花套裝，打扮相當甜美，她表示自己暫時沒有其他工作計畫，「會專心在家庭」，今天純粹是為來支持老公，除了來看演出，她也出現在藝人丫頭的攤位為她加油打氣，還不忘跟「寬姐」邱瓈寬擁抱，接著一起走入後台。