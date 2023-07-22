民進黨總統參選人賴清德10日出席競選活動提到「走入白宮說」，意外引發外媒報導，稱美方官員要求澄清。媒體人黃揚明指出，民進黨黨內會害怕賴清德讓整個黨被美國懷疑，但賴清德自己不怕，除非在野陣營整合成一組人馬，屆時疑賴論會成為選戰關鍵，「民進黨馬上就跪著向美國說拜託救救我」。

黃揚明今(22日)在政論節目《週末大爆卦》表示，質疑賴清德「走入白宮說」的外媒報導，消息來源也包括台灣國安高層，代表民進黨政府也有人對賴清德的言論有疑慮、怕有意外，因為民進黨這八年就是靠美國壯大，如果有一個人讓美國起疑心，整個民進黨都會害怕，這不會影響賴清德個人的民調，但是會影響民進黨未來跟美國的互動，對民進黨長遠執政的發展不利，所以黨內也有人會提點賴清德不要得意忘形。

黃揚明也指出，賴清德自己不會害怕美國疑賴論，民進黨和賴清德害怕的是「在野整合」，只要在野勢力團結成一組人馬，「民進黨馬上跪著向美國說拜託救救我」，因為只有在野陣營和執政陣營形成一對一的局勢時，疑賴論這種外交國安議題才有可能成為選戰的關鍵；而在野勢力分裂時，賴清德只要4成選票就穩當選，他不需要在意美國對他的懷疑。