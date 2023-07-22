編按：AI需求熱潮不敵庫存調整，台積電20日法說二度下修今年美元營收恐衰退10%，而美國亞利桑那州廠目前遭遇一些挑戰，因熟練裝機人才不足，4奈米製程量產時間，將由2024年底延後至2025年。

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因為景氣的雜音，讓台積電今年的光芒黯淡不少，不過從先進製程到先進封裝，隨著上半年營運谷底遠去，下半年到明年一片光明！

台積電六月合併營收為一五六四．○四億元，月減十一．四％、年減十一．一％；累計第二季營收四八○八．四一億元，季減五．四六、年減九．九七％，表現符合預期。法人推測，台積電第二季財測若換算新台幣約順利達成並逼近高標。

在第二季營收表現並不差的情況下，加上多數ＡＩ概念股短線股價過熱，市場資金也迅速轉換方向，重回基本面懷抱，因此可見近來台積電股價又默默朝六○○大關挺進。而資本市場最關注的主要焦點，就在於二十日登場的台積電第二季法說會。作為股市風向球，伴隨台積電釋出下半年展望、半導體景氣狀況、資本支出、先進製程、先進封裝等消息，都將成為半導體產業新方向的一大指引。

營運走長多，法人齊升評

而在法說會召開前夕，已有多家內外資機構發表台積電最新投資報告，法說行情一如過往未演先轟動，儘管多數券商先一步下修台積電第三季乃至於全年營運預期，認為在半導體產業終端應用需求減少下，恐使台積電下半年旺季不旺，第三季營收季增率約落在五到十％左右，不及過去傳統旺季時的十五到二○％；然而與此同時，多數機構卻反向大舉上修目標價，包括瑞銀給予市場最高的七四○元，而摩根士丹利、凱基投顧、麥格理、匯豐、高盛證券亦同調升台積電至七○○元之上，

從下修第三季營運，但上調目標價的態度來看，也可見多半內外資機構對於台積電依舊展現無懼短期波動、擁抱長期成長的態度。確實，若細項來看各電子終端市場，今年多數板塊仍疲弱，預估出貨量也多呈現衰退，像是智慧型手機年衰退約三％，ＰＣ、ＮＢ衰退逾十％，企業端伺服器需求亦持續低迷等，因此法人認為在需求不佳、去庫存化仍在進行之下，不少ＩＣ設計業者下修展望，難免影響對台積電的投單量，這也是法人圈下修台積電第三季與全年營運的原因。

​不過，回頭看台積電上半年的法說會與股東會，公司領導層就曾提及得益於客戶新產品問世，以及公司自身強大技術領先與差異化，公司將於上半年跨過業績周期的低點，下半年表現將優於上半年，並預估全年美元營收雖年減中個位數百分比，但整體表現將優於半導體與晶圓製造業。

而台積電營運表現持強，與整體半導體產業景氣復甦呈現強弱不同態勢，主要關鍵就在於其領先全球的先進製程；尤其第三季，三奈米大客戶之一的蘋果即將推出新機，在備貨潮啟動下，市場也緊盯三奈米的營收貢獻。先前在法說會上，台積電就透露，由於高速運算（ＨＰＣ）和智慧手機應用需求超過產能，預期Ｎ３將在今年達到全面滿載，並從今年第三季開始貢獻大幅營收，Ｎ３將占台積電今年晶圓營收中個位數（mid-single digit）百分比，相較於 Ｎ５在二○年量產第一年的營收貢獻，預期Ｎ３在今年的營收貢獻更高。

三奈米下半年營收貢獻可期

此外，強化版Ｎ３Ｅ製程作為三奈米家族的延伸，具有更好的效能、功耗和良率；與五奈米奈米相比，Ｎ３Ｅ在相同功耗下速度加快十八％，在相同速度下功耗降低三二％，邏輯密度提升約六○％、晶片密度提升約三○％。目前Ｎ３Ｅ已通過驗證並達成效能與良率目標，預計也將在今年下半年量產。

不僅蘋果今年新機備貨量值得期待，受惠ＡＩ浪潮引領市場，台積電另一大客戶輝達（Nvidia）積極增加ＡＩ晶片投片量，也挹注台積電先進製程產能利用率大復活。據悉在輝達訂單帶動下，五奈米稼動率從五成多提高到七至八成，七奈米產能利用率也從原本僅三、四成的低檔，逐步拉升至五成附近。

輝達先前調高第二季的財測目標，一口氣將營收從七一．五億拉升至一一○億美元，這意味著多出來三八．五億美元（約一一五五億台幣）的新訂單，都得獨家向台積電的先進製程投片生產，貢獻台積電潛在營收幅度之大，就用簡單的數字來看，輝達的毛利率超過六成，換算調升營收這部分的成本大概就四百多億，試想台積電如果是輝達最大的成本支出的話，這將替台積電帶來數百億元的營收貢獻；甚至市場還進一步期待，輝達接下來還有機會再上調財測。

此外，ＡＩ晶片的需要用到大量的先進封裝，目前市場對ＡＩ需求持續提升，除了輝達及AMD、博通、思科等ＩＣ設計大廠訂單外，雲端服務供應商如亞馬遜、Google等也相繼宣布投資ＡＩ晶片發展，這也讓幾乎囊括所有ＡＩ製造的台積電CoWoS產能供不應求，因此近來台積電也緊急加速擴張先進封裝產能。儘管目前ＡＩ晶片訂單對台積電貢獻度雖不高，但預期在ＡＩ趨勢強勁成長下，亦有不少ＡＩ新品有機會於Ｑ４問世，將可望逐步擴大對台積電的營收貢獻。

看好台積電將主宰ＡＩ市場

而觀察法人近來對台積電的報告中，也多看好「台積電是ＡＩ的終極贏家」，認為ＡＩ加速器的龐大需求將是台積電未來三到五年的關鍵成長引擎，並將其列入優先買進名單。值得一提的是，除了上述歐美ＩＣ設計、雲端服務大廠積極投資ＡＩ領域外，中東國家也大規模跨入資料中心領域，據供應鏈透露，目前九成以上的ＡＩ伺服器拉貨需求都集中在北美，緊接著就是中東國家。

箇中原因在於，過去中東因石油而富，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等更是燃油車時代的最大受益者，然而隨著全球追求淨零碳排後，使經濟高度依賴石油的中東國家也不得不加緊腳步轉型，來擺脫對石油的依賴。而ＡＩ與數位轉型就是中東各國鎖定的其中一個方向，像是沙烏地阿拉伯啟動ＡＩ大建設，目標在二○三○年前投入一三○億美元（約四○○○億台幣）；阿拉伯聯合大公國不但誕生了全球第一位ＡＩ部長，還打造全球第一間專門研究人工智慧的大學，積極開拓ＡＩ領域，要打造高科技智慧城市，目標是到二○三一年成為ＡＩ領域的全球領導者。

人工智慧商機來得又急又猛，日前，市場也傳出台積電高雄設廠計畫由原先的成熟製程彎道超車改為更先進的二奈米製程。據了解，相關ＡＩ公司對台積電二奈米製程表達高度興趣；蘋果及輝達等晶片大廠，對台積電二奈米製程良率、功耗抱持高度肯定。儘管台積電的強敵英特爾在二奈米有意爭取蘋果和輝達ＡＩ晶片大單，但輝達執行長黃仁勳也表態，未來新一代伺服器晶片仍會全數採用台積電二奈米製程。

因此要如何看待台積電投資價值？或可將目光放長至二○二四年之後的營運表現，也就是說，儘管今年營運仍處於調整期，但在半導體盈餘修正週期接近底部後，加上台積電衝刺先進製程與先進封裝、不斷擴大投資的角度來看，可以說長線成長格局確立，神山將再起！

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