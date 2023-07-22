美國佛州居民在自家後院直擊「鱷蛇大戰」現場。

美國佛州水邊常有鱷魚出沒，與人類「巧遇」甚至發動攻擊的事件也有前例。一對夫妻於自家後院目擊「鱷蛇大戰」現場並把拍攝的短片放到臉書，民宅後院就能見識到自然生態紀錄片等級的動物血腥廝殺場面，令許多網友驚恐之餘也嘖嘖稱奇。

住在佛州北部距離凱邊不遠的小鎮諾卡蒂（Nocatee）的一戶人家，今年春末夏初在自家後院水塘邊看見一隻鱷魚突然攻擊一條蛇的激烈場面，5月1日發布於臉書，近日吸引美國福斯新聞網在佛州奧蘭多的地方合作電視台FOX 35注意並於周二（18日）披露，引發其他媒體競相報導。

屋主歐麥利（Sean O'Malley）向FOX 35台表示，夫妻倆在諾卡蒂鎮住了8年，看過很多野生動物，卻是頭一次見識到短吻鱷攻擊蛇的場面。現場直擊並以手機拍下這段場面的是歐麥利的妻子，歐麥利以「小鱷魚對上大尾蛇，我該為哪一方加油？」在臉書發布，至周六（22日）為止，點閱已逾4萬5000次。

影片內容顯示，一隻年輕的短吻鱷潛伏在池塘裡，緩緩從池塘另一側朝鏡頭方向游來，浮出水面、悄悄上岸，以迅雷不及掩耳之勢對岸邊的一條身形不小的蛇發動攻擊。鱷魚張口咬住這條蛇，蛇激烈掙扎，血腥肉搏20多秒後，鱷魚把蛇拖回水裡。

眼看鱷魚在池塘邊安靜了幾秒，忽然間水花再起，蛇顯然尚未放棄脫逃求生，鱷魚3度制伏掙扎的蛇，蛇身飛出水面，鱷魚狠狠咬住不放，雙方搏鬥激起不小的水花，氣氛緊湊。

歐麥利夫婦好些朋友留言，對於這支短片大表驚嘆，有人直接以美國經典自然生態節目《野生王國》（Wild Kingdom）媲美之，也有人慶幸「不是發生在我家後院」。

歐麥利說，這段畫面「令人敬畏驚嘆」。他說，這條蛇最終成了鱷魚的大餐，全無脫逃機會可言。至於那隻鱷魚，夫妻倆也無意找人來捕捉，畢竟短吻鱷是當地「原住民」，附近溼地處處，短吻鱷很常見。

佛州魚類及野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission，FWC）資料顯示，短吻鱷會以伺機對容易下手的獵物發動攻擊，獵食物種多樣。年幼的鱷魚以昆蟲、兩棲動物、小型魚類與其他無脊椎動物果腹，成鱷通常會獵取蛇、龜、雜魚、小型哺乳類動物、鳥類為食。